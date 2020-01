Γκουαρδιόλα: «Μειώστε τα παιχνίδια, να μπορεί να πάει ο κόσμος κι ένα θέατρο»! (vid)

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως έχει κουραστεί πολύ από τον αντίκτυπο που έχει στην ψυχοσύνθεσή του η παρουσία του στο αγγλικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια και την προσπάθεια που κάνει ώστε η ομάδα του και οι ποδοσφαιριστές του να μην «λυγίζουν» στις συνεχείς αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Γνωρίζοντας ειδικά πως το διάστημα Δεκέμβρη - Φλεβάρη είναι από τα πιο φορτωμένα κάθε χρόνο, ο Πεπ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ:

«Μειώστε τα παιχνίδια, τις διοργανώσεις, για να υπάρξει ποιότητα, όχι τόσα ματς ... Να μπορεί ο κόσμος να πάει ένα θέατρο, σε ένα εστιατόριο, να πάει στη δουλειά του... ».

Όταν έγινε αναφορά από δημοσιογράφο για την απουσία των ομάδων της Premier League από το LeagueCup, τότε ο Γκουαρδιόλα ήταν σαφής: «Ο θεσμός θα χάσει το ενδιαφέρον του, βάλτε τέλος σε κάποια από τις διοργανώσεις»!

