Σε εκπομπή του SkySports, τον περασμένο Οκτώβρη, η συνύπαρξη του Πατρίς Εβρά με τον Τζέιμι Κάραγκερ επανέφερε στην επιφάνεια εκείνο το πολύ μεγάλο ζήτημα που είχε δημιουργηθεί από τη συμπεριφορά του Ουρουγουανού άλλοτε επιθετικού των «κόκκινων» και νυν της Μπαρτσελόνα προς τον παλαίμαχο φουλ μπακ.

«Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το γεγονός πως κάναμε μεγάλο λάθος. Στο team meeting πριν από εκείνο το ματς με τη Γουίγκαν μας είχε πει θυμάμαι είτε ο Κένι Νταλγκλίς είτε ο Στιβ Κλαρκ, αν τελικά θα φορούσαμε τα μπλουζάκια. Τότε το άκουσα για πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα το σθένος να αρνηθώ να το φορέσω.

Ο σύλλογος το είχε εκλάβει λάθος όλο το θέμα κι εγώ ήμουν υπαρχηγός. Πίσω από αυτή την κίνηση βρισκόταν κάποιος ή κάποια ομάδα παικτών που ήταν πολύ κοντά στον Σουάρες. Δεν ήταν θέμα του Νταλγκλίς. Δεν πιστεύω ότι σκέφτηκε κάποιος στην ομάδα ότι κάναμε κάτι που ήταν λάθος.

Κάναμε λάθος, απλά, σαν ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, η πρώτη αντίδραση σε τέτοια θέματα είναι απλά να στηρίξεις τον ποδοσφαιριστή σου. Όμως ήταν λάθος. Απολογούμαι...» είχε αναφέρει ο Κάραγκερ σ' εκείνη την εκπομπή Monday Night Football.

Το βράδυ της Κυριακής, στο περιθώριο του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Εβρά ανέφερε ξανά στον τηλεοπτικό «αέρα» του SkySport:

«Ήμουν πολύ χαρούμενος που ο Κάραγκερ εκ μέρους της ομάδας μου ζήτησε συγγνώμη και έλαβα και μια προσωπική επιστολή από τον CEO της Λίβερπουλ, Πίτερ Μουρ. Πραγματικά με άγγιξε και μου είπε ότι ήλπιζε να μην είναι αργά να μου μιλήσει για εκείνο το περιστατικό. Τον ευχαρίστησα και χαίρομαι πολύ που στο κλαμπ εργάζονται ειλικρινείς και αληθινοί άνθρωποι».

"I received a personal letter from Peter Moore. He said he hopes it's never too late. Now I see it's real honest people working for this club."

