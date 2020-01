Ο Αιγύπτιος επιθετικός ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Κυριακής από την εκπληκτική ασίστ του Άλισον και θεώρησε πως... έκλεψε τη δόξα όλων των υπόλοιπων.

Όπως συνηθίζεται, έπρεπε να παραδώσει το βραβείο του MVP στον συμπαίκτη και αρχηγό του και στην αρχή... γκρίνιαξε, προτού φυσικά χαμογελάσει και αγκαλιάσει τον «Χέντο».

Love Salah he thought he was being given the MOTM award lol pic.twitter.com/y0wU7Th7zh

