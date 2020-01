Ο Σούνες δεν μπορούσε να δεχθεί αυτό που φάνηκε σωστό με την παράβαση του Φαν Ντάικ και την επαφή που είχε με τον Ντε Χέα στην περιοχή για να χάσει ο Ισπανός τη μπάλα και στην εξέλιξη της φάσης να σκοράρει ο Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Αφού, πρώτα, γέλασε, ο Πατρίς Εβρά πήρε το ποτήρι του παλαίμαχου μέσου και το κοίταξε καλά για να δει αν είχε πέσει τίποτα μέσα και έκανε τον Σούνες να λέει ασυναρτησίες!

Patrice Evra checking Souey's drink after his rant about VAR pic.twitter.com/5TwDczvXhg

