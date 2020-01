Ο αμυντικός των «cherries» στο 31ο λεπτό της Σαββατιάτικης αναμέτρησης στο Carrow Road άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίωρο.

Πάνω στην ένταση της αναμέτρησης και έχοντας αποφασίσει να μην δεχθεί γκολ από τον αντίπαλο, ο Κουκ πετάχτηκε κι απέκρουσε με το χέρι ένα μακρινό σουτ, το οποίο κατευθυνόταν προς την ανυπεράσπιστη εστία της Μπόρνμουθ.

Η Νόριτς έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα, πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 1-0 που διαμορφώθηκε από τον Πούκι, ωστόσο, η απόκρουση του Κουκ είναι από τα highlghts της αγωνιστικής αλλά και της σεζόν γενικότερα.

Was saying the other day when do you see a “deliberate handball”. No handball is deliberate..... pic.twitter.com/to7nQxSfzp

