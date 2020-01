Ο Άσλεϊ Γιανγκ αποτελεί και επίσημα παίκτη της Ίντερ ως το τέλος της σεζόν, μετά την επίσημη ανακοίνωση των Νερατζούρι, όμως, δεν ξέχασε τον σύλλογο τον οποίο υπηρέτησε για εννιά συνεχόμενες χρονιές.

Ο πρώην, πλέον, αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας πάρει μεταγραφή από την Άστον Βίλα το 2011, έζησε όλο το εύρος του κοντράστ των Κόκκινων Διαβόλων την περασμένη δεκαετία: Από το τελευταίο πρωτάθλημα με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ως την μετριότητα επί Μόγιες και Φαν Χάαλ αλλά και το Europa League με τον Ζοσέ Μουρίνιο, κοινή συνισταμένη αποτελεί ο Βρετανός χαφ, που μετέπειτα οπισθοχώρησε σε μπακ και παρά την αμφισβήτηση που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια, τίμησε τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων.

Για αυτή την φανέλα, για το κλαμπ και τους οπαδούς του, προχώρησε και σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter σε δύο σκέλη, λίγα λεπτά αφότου είχε επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στο Μιλάνο και την ομάδα του Αντόνιο Κόντε.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Προς τους φίλους της Γιουνάιτεντ: Κάθε φορά που πατούσα χορτάρι φορώντας την φανέλα σας, έδωσα τα πάντα. Σας ευχαριστώ για την στήριξη στα πάνω και στα κάτω. Αποχωρώ ως ένας από σας, εις το επανιδείν σύντομα».

«Προς την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μου έδωσες την ευκαιρία να παίξω μαζί με θρύλους, να κατακτήσω τρόπαια υπό τις οδηγίες του κορυφαίου μάνατζερ στην ιστορία και να είμαι ο αρχηγός σου. Σε ευχαριστώ που με άφησες να είμαι μέρος της ιστορίας σου για οκτώμιση χρόνια».

To @ManUtd : you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years pic.twitter.com/6ENXMEtjTG

To the United fans: every time I walked on the pitch wearing your shirt I gave you my all. Thank you for your support during the highs and the lows. I leave as one of you, see you again in an away end soon pic.twitter.com/SyQFrwIilo

— Ashley Young (@youngy18) January 17, 2020