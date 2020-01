Σαλάχ: «Χάσαμε βαθμούς γιατί... έλειπα εγώ» (vid)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με Live Streaming* & σούπερ προσφορά* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ των «κόκκινων» ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» το απόγευμα της Κυριακής, έχοντας χάσει το πρώτο ματς των δύο ομάδων πριν από καιρό στο «Ολντ Τράφορντ».

Το τελικό 1-1 εκείνου του αγώνα είναι η μοναδική απώλεια βαθμών για το σύνολο του Κλοπ και όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αναμέτρηση της Κυριακής για το ματς του Μάντσεστερ, απάντησε: «Χάσαμε βαθμούς γιατί ήμουν εγώ τραυματίας»!

"Manchester United are the only team to take points off Liverpool this season"

"Because I was injured"pic.twitter.com/KmxRlXoYpv

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) January 17, 2020