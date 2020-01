Ο Ντάνιελ Τζέιμς είναι ο χειρότερος ντριμπλέρ της Premier League

Κανείς δεν πίστευε το καλοκαίρι πως ο νεοαποκτηθείς Ντάνιελ Ντέιβις θα έβρισκε μια θέση βασικού στο ρόστερ της Μαν. Γιουνάιτεντ.

Ο 21χρόνος κατάφερε να κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο καθώς στα πρώτα τέσσερα ματς που αγωνίστηκε πέτυχε 3 γκολ. Μέχρι στιγμής μετρά, επίσης, 6 ασίστ σε 16 αναμετρήσεις ως βασικός και πολλοί έχουν βιαστεί να του δώσουν το χρίσμα του επόμενου Ράιν Γκικς.

Μια έρευνα, ωστόσο, του WhoScored αλλάζει τα δεδομένα και αποκαλύπτει πως ο Ντάνιελ Ντέιβις είναι ο χειρότερος ντριμπλέρ του πρωταθλήματος, καθώς μόλις το 40% των κινήσεών τους έχουν μετατραπεί σε επιτυχημένες ντρίμπλες, όταν το ποσοστό του πρώτου της λίστας, του Ματέο Κόβασιτς, αγγίζει το εκπληκτικό 84.1%.

Το tweet με τα αποτελέσματα έκανε το γύρο του διαδικτύου με αρκετούς να υποστηρίζουν πως αυτά προκύπτουν εξαιτίας των σκληρών μαρκαρισμάτων που δέχεται, ενώ άλλοι τον προτρέπουν να δουλέψει περισσότερο στην προπόνηση.

Success rate of players to attempt at least 50 dribbles in the Premier League:

Best - Mateo Kovacic (84.1%)

Worst - Daniel James (40%) pic.twitter.com/IgR8jCOCbg

