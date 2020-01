Ο Πορτογάλος μέσος, είχε υποστεί τεράστια ζημιά στον αστράγαλο σε αναμέτρηση με την Τότεναμ στο «Γκούντισον Παρκ» και μάλιστα, ο Σον που είχε συμμετοχή στη φάση του τραυματισμού, έβαλε τα κλάματα και έκανε καιρό να ξεπεράσει το σοκ του προβλήματος που προκάλεσε σε συνάδελφό του.

Δυο μήνες μετά, ο Αντρέ Γκόμες άρχισε τις ατομικές προπονήσεις με αρκετό γυμναστήριο για αρχή, προκειμένου να δυναμώσουν ξανά τα πόδια του...

| Back at it.

Keep it up, @aftgomes! We're all with you. pic.twitter.com/A7lxaR75pa

— Everton (@Everton) January 16, 2020