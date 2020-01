Ο 32χρονος Ιρλανδός τερματοφύλακας, έχοντας αποχωρήσει από τα «σφυριά» για λογαριασμό της Μίντλεσμπρο το καλοκαίρι του 2017 έναντι κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, επιστρέφει στην αγγλική πρωτεύουσα και την πρώην ομάδα του.

Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια 3,5 χρόνια και το ποσό που διατέθηκε από τη Γουέστ Χαμ για να τον πάρει πίσω από τη «Μπόρο» δεν έγινε γνωστό.

Υπενθυμίζεται πως ο Φαμπιάνσκι είναι τραυματίας εδώ και αρκετό καιρό και θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες ακόμα, ο Ρομπέρτο είχε χάσει την εμπιστοσύνη του Πελεγκρίνι λόγω των κακών εμφανίσεών του και η ομάδα στηριζόταν στον Μάρτιν.

We are pleased to confirm the return of Republic of Ireland international goalkeeper Darren Randolph to the Club. pic.twitter.com/gxp3lJfPM5

— West Ham United (@WestHam) January 15, 2020