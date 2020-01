Έβερτον: Ξανά στο προπονητικό μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό ο Αντρέ Γκόμεζ! (vid)

Ήταν Κυριακή 3 Νοεμβρίου όταν ο Αντρέ Γκόμεζ είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο του Goodison Park και... σφάδαζε από τον πόνο.

Ο Πορτογάλος, σε μια φάση με τον Χέουνγκ Μιν Σον υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι του και αναγκαστικά έχει τεθεί εκτός δράσης...

Από εκείνη την ημέρα έχουν περάσει περισσότερα των 70 24ωρων και η επάνοδος του παίκτη σε αρχικούς ρυθμούς προπόνησης υπολογίζεται για την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο το μεσημέρι της Τρίτης έδωσε το «παρών» στις εγκαταστάσεις των «ζαχαρωτών».

Η Έβερτον ανήρτησε βίντεο στον λογαριασμό της με το οποίο, εκ μέρους όλων στην ομάδα, εκδηλώνει την χαρά της που ξαναβλέπει τον παίκτη εκεί που ανήκει.

| @aftgomes: USM Finch Farm

So good to have you back! #EFC pic.twitter.com/mRcqFIVZZH

— Everton (@Everton) January 14, 2020