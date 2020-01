Μουρίνιο για Κέιν: «Μπορεί τον Απρίλη, μπορεί τον Μάη, μπορεί... τη νέα σεζόν»! (vid)

Ο διεθνής στράικερ της Τότεναμ, θεωρητικά θα είναι σε θέση να επανέλθει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις περίπου στα μισά του Απρίλη, αφήνοντας μέχρι τότε ένα μεγάλο κενό στη γραμμή κρούσης των «σπιρουνιών».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δέχθηκε ξανά ερώτηση για τον Κέιν και όσα σκέφτεται για τον καταρτισμό των πλάνων του στην Τότεναμ όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει δίχως τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας και η ενημέρωση που παρείχε ήταν αρκετά ανησυχητική...

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν ξέρω, αν με ρωτάτε κάθε φορά σε κάθε συνέντευξη Τύπου θα σας λέω συνέχεια ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα Απρίλη, τέλος Απρίλη, τον Μάιο ή την επόμενη σεζόν...» είπε ο Πορτογάλος!

Harry Kane out until next season? pic.twitter.com/2EsMxB6G1i

— Match of the Day (@BBCMOTD) January 14, 2020