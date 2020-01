Άλλη ομάδα δεν είχε κάνει τέτοια αρχή στην Premier League...

Χωρίς ήττα μέχρι τα Χριστούγεννα, μόλις δύο ισοπαλίες μέχρι να αλλάξει η χρονιά και γκολ σε κάθε παιχνίδι πλην του 0-0 με την Κρίσταλ Πάλας...

Έλεγαν όλοι, «θα αλλάξει η χρονιά, θα έρθει και η ήττα...». Στο πρώτο ματς, διαψεύστηκαν, μιας και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κέρδισε στο... ρελαντί την Γουότφορντ με 3-1 στο Έτιχαντ την δεύτερη ημέρα του 2018 αλλά, δεν θα έκανε το ίδιο και 12 βράδια μετά...

Ένας Τσάμπερλεϊν βγαλμένος από τα πιο... τρελά όνειρα του Γιούργεν Κλοπ «ένοιγε» τον χορό των συνολικά επτά γκολ που μπήκαν εκείνη τη νύχτα το Anfield... Σουτ από μακριά και 1-0 η Λίβερπουλ μόλις στο 9'.

Γρήγορα το συναίσθημα θα άλλαζε... Ο Σανέ έκανε ό, τι ήθελε τους Γκόμεζ και Ματίπ από τα δεξιά, νίκησε τον Κάριους και έφερε το ματς στα ίσα πέντε λεπτά πριν την ανάπαυλα...

Ο Γκουαρδιόλα, όπως αποκαλύφθηκε κατόπιν στο ντοκιμαντέρ της Σίτι «All or Nothing», είχε προειδοποιήσει τους παίκτες του να προσέχουν τους ανοικτούς χώρους καθώς οι Μανέ και Σαλάχ είναι... «κίνδυνος - θάνατος»!

Κάτι ήξερε, αλλά δεν μπόρεσε να «φρενάρει» τον καταιγισμό...

Μόλις σε οκτώ λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο θα ερχόταν η... κατάρρευση...

Ο Φιρμίνο θα έσκαβε στο 59' μαγικά την μπάλα, εκμεταλλευόμενος την φανταστική κάθετη του Τσάμπερλεϊν, για να ξαναδώσει προβάδισμα στην Λίβερπουλ...

Ο Μανέ στο 61' θα έστελνε την μπάλα «εκεί που κάνει ιστό η αράχνη» για το 3-1, ενώ στο 67' ο Σαλάχ θα αποδείκνυε στον Έντερσον ότι δεν πρέπει να βγαίνει τόσο πολύ έξω από το τέρμα...

Το 4-1 ήταν γεγονός και η πρώτη ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, πιο κοντά από ποτέ εκείνη την σεζόν...

Όμως στο 84' και στο 90'+1' οι Πολίτες θα φώναζαν «παρών» με τα γκολ των Μπερνάρντο Σίλβα και Γκουντογκάν να φέρνουν τη διαφορά στο ένα γκολ, και την κεφαλιά του Αγουέρο λίγο πριν τη λήξη να... σιγεί το Anfield, αλλά προσωρινά...

Η τελική του Αργεντίνου βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων του Κάριους, το Μέρσεϊσαϊντ ηρέμησε και η νίκη κατοχυρώθηκε στη Λίβερπουλ...

Ένα απολαυστικό παιχνίδι έφτασε στο τέλος του και σαν σήμερα, πριν δύο χρόνια, κατεγράφη και επίσημα το «τέλος» στην τρελή αήττητη πορεία της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είχε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών μέχρι να το ξεπεράσει η Λίβερπουλ το περασμένο Σάββατο...

