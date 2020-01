Το βίντεο των... αντιδραστικών για την σύγκριση Αγουέρο - Ανρί (vid)

Τι και αν έφτασε τα 177 γκολ στο Νησί ξεπερνώντας κατά δύο τον, μέχρι την Κυριακή, κορυφαίο Τιερί Ανρί;

Ο Κουν Αγουέρο μπορεί στους αριθμούς να είναι ο καλύτερος ξένος σκόρερ στην Premier League, όμως στις καρδιές κάποιον, ο Γάλλος πρώην άσσος της Άρσεναλ είναι μοναδικός...

Χαρακτηριστικό αυτού, είναι το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει μερικά από τα... μαγικά του «Τίτι».

Η αλήθεια είναι πάντως πως ως προς το «φαντεζί» κομμάτι της σύγκρισης, ο Ανρί είναι από πάνω...

Αλλά αυτό, δεν καταγράφεται σε αριθμούς...

No way certain man legit think Agüero was better than this absolutely demonic footballer pic.twitter.com/4ouRTZ6hhk

