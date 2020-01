Η Χόφενχαϊμ «πόνεσε» από τον Ρουπ: «Πήγε στην ομάδα του... υπογείου της Premier»! (pic)

Ο 29χρονος μέσος από το απόγευμα της Δευτέρας ανήκει στα «καναρίνια» που επίσης ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Ντούντα από τη Χέρτα Βερολίνου.

Ο Ρουπ υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και στη Χόφενχαϊμ τον αποχαιρέτησαν με «βέλη» προς τη νέα του ομάδα, γράφοντας πως... πηγαίνει στα παιδιά του υπογείου, προφανώς σχολιάζοντας με άσχημο τρόπο την παρουσία της Νόριτς στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Take care, #Ruppi!

Lukas #Rupp has left Bundesliga club #TSG Hoffenheim with immediate effect to join Premier League basement boys @NorwichCityFC. pic.twitter.com/FRBeLRoscT

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) January 13, 2020