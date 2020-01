Ο Δανός μεσοεπιθετικός μετά το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ το περασμένο Σάββατο φάνηκε ν' αποχαιρετά το κοινό των «σπιρουνιών» σαν να έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι εντός έδρας, τη στιγμή που τα σενάρια για συμφωνία με την Ίντερ είχαν φουντώσει.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για τον παίκτη το μεσημέρι της Δευτέρας και αυτό που είχε ν' απαντήσει ήταν πως: «Από σεβασμό στους παίκτες είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να σχολιάσω αυτό για το μέλλον τους...».

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho on Spurs midfielder Christian Eriksen being linked with a move to Inter Milan:

"It's a way to show respect by not speaking".

