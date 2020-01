Μέχρι και ο... Tripple H αντέδρασε για το VAR! (vid)

Από τον Αύγουστο που το VAR έχει μπει για τα καλά στις ζωές των φιλάθλων της Premier League οι αντιδράσεις δεν παύουν να υπάρχουν σχεδόν σε κάθε αγωνιστική...

Τα πανό και οι γενικότερες κινήσεις ενάντια στην τεχνολογία που «καταστρέφει» το ποδόσφαιρο, όσο πάνε κι εντείνονται και μιας και όλο αυτό είναι στη... μόδα, είπε να εκμεταλλευτεί την περίσταση ο Tripple H.

Ο γνωστός wrestler του WWE παρακολουθούσε διοργάνωση του αθλήματος στο Blackpool, NXT UK TakeOver και, απομονώνοντας μια συγκεκριμένη φάση με τον έναν παλαιστή να χτυπάει το πρόσωπο του άλλου στα σχοινιά του ring, προχώρησε σε συγκεκριμένη ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, έγραψε :

«Κανένα VAR στο NXT UK. Είναι όλα νόμιμα. Αν μπορείτε, ξεφύγετε από αυτό».

No VAR in in @NXTUK. It’s all legal... if you can get away with it. #NXTUKTakeOver pic.twitter.com/JjfbB4oYHY

— Triple H (@TripleH) January 12, 2020