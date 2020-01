Ο Γκουαρδιόλα γείωσε Αγουέρο, δήλωσε Μέσι για κορυφαίο στράικερ και... όχι μόνο (vid)

Να έχεις σκοράρει το 12ο χατ-τρικ της καριέρας σου, να είσαι ο ρέκορντμαν ξένος επιθετικός της Premier και ο ζωντανός θρύλος της ομάδας σου, αλλά και πάλι ο προπονητής σου να έχει μάτια μόνο για έναν επιθετικό, ως τον κορυφαίο όλων. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν επηρεάστηκε από την βραδιά καριέρας του Σέρχιο Αγουέρο και ήταν ξεκάθαρος ως προς το ποιον (θα) θεωρεί τον καλύτερο των καλύτερων από όσους παίκτες έχει προπονήσει. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσσι.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη νίκη επί της Άστον Βίλα, ο Πεπ κλήθηκε να απαντήσει αν ο Αγουέρο είναι ο τοπ στράικερ που έχει συνεργαστεί μαζί του. Ωστόσο, ο Καταλανός τεχνικός δήλωσε: «Ο καλύτερος είναι ο Μέσι».

Ακόμα κι αν το σημείο εστίασης της ερώτησης μεταφέρθηκε στο αν τον θεωρεί έστω το καλύτερο καθαρό 9αρι, ο προπονητής της Σίτι ήταν και πάλι απόλυτος: «Ο Μέσι είναι το καλύτερο Νο9, Νο10, Νο11, Νο6, Νο4...», εκφράζοντας για ακόμα μια φορά την λατρεία του προς τον αστέρα της Μπαρτσελόνα.

Reporter: "Is Sergio Agüero the best striker you've ever coached?"

Pep: "The best is Messi."

Reporter: "But what about out-and-out No.9s?"

Pep: "Messi is No.9, No.10, No.11, No.6, No.5, No.4."

