Ο Φιρμίνο ήταν εκείνος που από το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Σαββάτου στο Λονδίνο διαμόρφωσε το 1-0 για τους Πρωταθλητές Ευρώπης συνεχίζοντας το εκπληκτικό σερί τους στα 38 ματς δίχως ήττα και τους 61 βαθμούς για τη φετινή σεζόν με 20 νίκες και 1 ισοπαλία σε 21 αγωνιστικές.

Ο Σαντιό Μανέ έκανε ακριβώς ό,τι έβλεπε από τον Βραζιλιάνο στον πανηγυρισμό, κλείνοντας το ένα μάτι και μετά σφίγγοντας τη γροθιά στον αέρα, ενώ, ο Φαν Ντάικ έκανε την έκπληξη και αντέγραψε την κλωτσιά kung-fu που επίσης είναι σήμα κατατεθέν του Φιρμίνο!

It wouldn’t be a Bobby celebration without Sadio pic.twitter.com/62un6a0zM1

— Liverpool FC (@LFC) January 11, 2020