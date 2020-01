Χέντερσον σε Κλοπ: «Δεν ήμασταν καλοί, ήμασταν σκ@$@»! (vid)

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τα «σπιρούνια», αγκάλιασε τον Κλοπ που προφανώς του είπε ότι τα πήγαν μια χαρά...

Αμέσως, το ύφος του Χέντερσον έδειξε ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος και γύρισε να πει στον προπονητή του: «Δεν ήμασταν καλοί, ήμασταν σκ@$@»!

Δείτε τη στιγμή:

Henderson: “It was not good enough, it was shit.”

That’s the mentality our captain has even after another win against a top side and breaking the record for the best start to a season in Europe’s top 5 leagues ever.

Our captain.

pic.twitter.com/4rLUfjsBg1

— LFCVine (@LFCVine) January 11, 2020