Ο τεχνικός της Τότεναμ, περίμενε στον διάδρομο που οδηγεί από τ' αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο του Tottenham Hotspur Stadium, όταν δέχθηκε το ευγενικό αίτημα ενός οπαδού να βγουν μαζί μια φωτογραφία.

Ο οπαδός θα περίμενε η selfie που ζήτησε από τον κόουτς να περιλαμβάνει κι εκείνον, όμως, ο Μουρίνιο δεν κατάλαβε... καθόλου καλά, μπερδεύτηκε, δεν ήξερε καν πως να κρατήσει το κινητό και μάλλον έβγαλε μια φωτογραφία δική του με φόντο... το τειχάκι!

Absolutely dying at Mourinho taking a selfie of the top of his head and the wall. pic.twitter.com/PaDLB9dD5C

— Andy Ha (@AndyHa_) January 11, 2020