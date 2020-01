Μουρίνιο: «Επιναν... τσάι στο VAR και δεν είδαν την κόκκινη του Ρόμπερτσον»

«Η Λίβερπουλ είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αλλωστε, και με τη δεύτερη ομάδα νίκησαν έναν αγώνα του FA Cup. Οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Η Λίβερπουλ είναι πολύ καλή τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ωστόσο, είναι και τυχεροί. Θα μπορούσαν εύκολα να είχαν δεχθεί ένα γκολ ή να τελειώσουν με ευκολία το ματς με δέκα παίκτες. Ομως, στο VAR έπιναν τσάι εκείνη τη στιγμή και δεν είδαν το μαρκάρισμα του Ρόμπερτσον που ήταν για κόκκινη κάρτα» ήταν το καυστικό σχόλιο του Ζοσέ Μουρίνιο μετά το ντέρμπι με τους Reds.

Jose Mourinho says Andy Robertson was fortunate to escape a red card today. #THFC pic.twitter.com/FEg9koe7kH

