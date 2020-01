Οι φίλοι της Γιουνάιτεντ ήταν ήδη ενθουσιασμένοι με την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας τους και το προβάδισμα με τρία γκολ απέναντι στην Νόριτς. Λίγο μετά το τέρμα του Αντονί Μαρσιάλ (είχαν προηγηθεί τα δύο του Ράσφορντ), ο 19χρονος Μπράντον Γουίλιαμς έφτασε τόσο κοντά αλλά και τόσο... μακριά από το 40, αφήνοντας άλαλο το «Ολντ Τράφορντ».

Ο νεαρός αμυντικός προωθήθηκε στην αντεπίθεση των Κόκκινων Διαβόλων, βρήκε την μπάλα σε κενή εστία από την μικρή περιοχή αλλά με κάκιστο τελείωμα, την έστειλε στα... ουράνια, χάνοντας έτσι μεγάλη ευκαιρία για το 2ο του τέρμα στην Premier φέτος στην 7η συμμετοχή του, μετά από το παρθενικό του γκολ στο ματς κόντρα στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (3-3).

LMAO! Manchester United fans really wanked over Brandon Williams running in a straight line the other day for him to do this pic.twitter.com/FfQ85FyWSB

— MT (@MT_Futbol) January 11, 2020