Μουρίνιο: «Σας έχω πει εδώ και 3 μήνες ότι η Λίβερπουλ θα πάρει το πρωτάθλημα» (vid)

Απ' όταν ήταν τηλεσχολιαστής ακόμα στο Skysports ο Ζοσέ Μουρίνιο διέκρινε την ανωτερότητα της φετινής Λίβερπουλ στο Νησί.

Ο Πορτογάλος, τον Νοέμβριο ανέλαβε την Τότεναμ κι έκτοτε έχει καταφέρει να συμμαζέψει κάπως την εικόνα των «σπιρουνιών».

Πλέον, έφτασε η ώρα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του απέναντι στην πρωτοπόρο και αήττητη ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, την οποία υποδέχεται απόψε (19:30, CosmoteSport1HD) στο Λονδίνο και στις δηλώσεις του ανέφερε ότι οι «κόκκινοι» θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Special One δήλωσε :

«Σας είπα ότι η Λίβερπουλ θα πάρει το πρωτάθλημα κι αυτό ήταν περίπου πριν τρεις μήνες.

Δεν είναι έκπληξη για μένα η κατάσταση που βρίσκονται. Τελεία.

Είναι η καλύτερη ομάδα στην διοργάνωση και θα αρκεστώ σε αυτό.

Είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς να παίξουμε απέναντί τους. Θα θέλαμε εννοείται να ήμασταν πιο πλήρεις, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα και πρέπει να τα αποδεχθούμε».

