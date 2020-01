Ράις: «Σχεδόν κανένας παίκτης της Premier League δεν θέλει το VAR» (vid)

Στην χθεσινή ήττα των «σφυριών» από την Σέφιλντ, ο Σνόντγκρας πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε μετά την χρήση του VAR.

Την ασίστ στο γκολ του Σκωτσέζου είχε δώσει ο Ντέκλαν Ράις, στον οποίο χρέωσαν χέρι στην αρχή της φάσης και γι' αυτό δεν μέτρησε το τέρμα.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης φάνηκε πολύ φορτισμένος με το όλο σκηνικό και είπε στην κάμερα:

«Δεν είμαι μόνο εγώ αλλά σχεδόν όλοι οι παίκτες της Premier League θα σας πουν ότι το VAR δεν θα έπρεπε να είναι στο παιχνίδι.

Οι οπαδοί της Σέφιλντ πανηγύρισαν την απόφαση του VAR σα να ήταν γκολ και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει», καταλήγει ο Άγγλος άσσος.

Rice was unintentional but the defender got a header in only for Rices hand to deflect the ball back into his possession. So a clear advantage was gained. Right decision but I still hate VAR pic.twitter.com/cCYdgWIzzl

— Liam Whelan (@liam_whelan) January 11, 2020