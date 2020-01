Μετά τον περασμένο Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο, ο Γιούργκεν Κλοπ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος και για τον μήνα Δεκέμβριο.

Με τη διαφορά που έχει χτίσει η Λίβερπουλ στην κορυφή της Premier League και το αήττητο σερί που συνεχίζεται, ήταν... αναμενόμενο ο κόουτς των πρωτοπόρων να βραβευθεί ξανά.

Παράλληλα, ο Χέουνγκ – Μιν Σον της Τότεναμ παρέλαβε το βραβείο για το καλύτερο γκολ που σημειώθηκε στο πρωτάθλημα τον τελευταίο μήνα του 2019, αφού, δεν είχε αντίπαλο στο τρομερό σόλο που έκανε στην αναμέτρηση με την Μπέρνλι...

— Premier League (@premierleague) January 10, 2020