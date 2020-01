Ο Άγγλος δεξιός οπισθοφύλακας και... assist-king, όπως τον αποκάλεσε η Premier League στην επίσημη ανακοίνωση της βράβευσής του, κατάφερε κάτι που τελευταίος είχε πετύχει ο Μίκα Ρίτσαρντς πριν από 13 χρόνια!

Ο παλαίμαχος μπακ της Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο τελευταίος στη συγκεκριμένη θέση που αναδείχθηκε κορυφαίος για έναν μήνα στην Premier, για να έρθει πλέον εν έτει 2020 να το επαναλάβει ο Αλεξάντερ - Άρνολντ.

Ο τελευταίος, μέσα στον τελευταίο μήνα του 2019, πέτυχε 1 γκολ, είχε 3 ασίστ και βοήθησε σε 4 clean sheets των πρωτοπόρων της βαθμολογίας.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for December...

It's @LFC's assist king, @trentaa98 #PLAwards pic.twitter.com/wSbcuLFYv7

— Premier League (@premierleague) January 10, 2020