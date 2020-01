Ο Γάλλος χαφ πρόλαβε να παίξει σε δύο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περίοδο των εορτών, έχοντας χάσει δυο μήνες αγωνιστικής δράσης, όμως, πρέπει ν' απουσιάσει ξανά για περίπου έναν μήνα επιπλέον.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να ξεμπερδέψει μια και καλή από τις πολύ έντονες ενοχλήσεις που προέκυψαν μετά την πρόσφατη επιστροφή του στα πλάνα του Σόλσκιερ.

Πλέον, όμως, δεν χάνει ούτε μέρα παραπάνω, αποφασίζοντας να γυμναστεί σκληρά παρά το γεγονός πως έχει το πόδι στον γύψο.

Paul Pogba getting in that work. #MUFC [Ig] pic.twitter.com/n1qVaeX9R0

— United Xtra (@utdxtra) January 9, 2020