Ο Φαν Ντάικ έγινε ο πρώτος αμυντικός με αξιολόγηση 99 στο FIFA

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ γράφει ιστορία καθώς γίνεται ο πρώτος αμυντικός στην ιστορία με κάρτα αξιολόγησης 99 στο FIFA.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ανακοίνωση της καλύτερης ενδεκάδας του 2019 από το διάσημο ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα σημείωσε 99 στην άμυνα, 98 στη φυσική κατάσταση, 92 στο να πασάρει και 90 στο να ντριμπλάρει.

Πέραν της διάκρισης του διεθνούς Ολλανδού ποδοσφαιριστή, η Λίβερπουλ σάρωσε καθώς στην αμυντική γραμμή μόνο ο Ντε Λιχτ δεν αγωνίζεται σ' αυτή.

Στην μεσαία γραμμή, από την άλλη, διακρίθηκε ο Καντέ, ο Ντε Γιονγκ και ο Ντε Μπρόινε, ενώ στην επιθετική ο Μέσι, ο Σαλάχ και ο Εμπαμπέ. Απών από την λίστα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

The first 99 OVR #TOTY defender ever @VirgilvDijk @andrewrobertso5 @trentaa98 @Alissonbecker and Matthijs de Ligt are available now. #TOTY Midfielders are now out of packs. pic.twitter.com/Ze8bGTzCw3

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 8, 2020