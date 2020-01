Ο 83χρονος Μπάρι Γκριβς άφησε την τελευταία του πνοή και έδειξε πόσο μεγάλη αγάπη έτρεφε για την ομάδα του με αυτό που συμπεριέλαβε στην διαθήκη του.

Μόλις την άνοιξαν οι δικοί του άνθρωποι, διάβασαν ότι άφηνε 100 λίρες για τον σύλλογο.

Όπως σημείωνε, επιθυμία του ήταν να πάρουν οι ποδοσφαιριστές από μια μπύρα και να πιουν στην υγειά του, ώστε να τους ευχαριστήσει με αυτό τον τρόπο για τις στιγμές και τις αναμνήσεις που τον συντρόφευσαν στη ζωή του στηρίζοντας την ομάδα...

Life-long Norwich fan Barrie Greaves, left the club £100 in his will to buy the squad a round of drinks.

He wanted to give it to them to thank them for their entertainment through the good times and the bad. pic.twitter.com/WuTLefWGKv

