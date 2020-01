Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές πήραν χρόνο συμμετοχής από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην πρόσφατη αναμέτρηση του 3ου γύρου του FA Cup και μάλιστα, ο Χάργουντ - Μπέλις βρήκε δίχτυα στην πρώτη του παρουσία με το ανδρικό τμήμα σε εντός έδρας παιχνίδι!

Μαζί με τον Ντόιλ, βρέθηκαν στις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Τρίτης για να στηρίξουν τους συμπαίκτες τους στον πρώτο ημιτελικό του LeagueCup κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φώναξαν συνθήματα και το χάρηκαν ως οπαδοί, πανηγυρίζοντας για το 3-1 επί των συμπολιτών τους.

Δείτε το βίντεο:

Saturday - Taylor Harwood-Bellis and Tommy Doyle play for Manchester City in the FA Cup. Harwood-Bellis scores on his home debut

Tuesday - Cheering City on in the away end at Old Trafford

What a week for the lads

- @tony_mcfc1894pic.twitter.com/bRichSbUoL

— Footy Accumulators (@FootyAccums) January 8, 2020