Μπερνάρντο Σίλβα: Η απόλυτη δικαίωση του Πεπ (vids)

Ο Καταλανός προπονητής των «πολιτών» δεν είχε και δεν ήθελε να εξηγήσει πολλά στους εκπροσώπους του Τύπου και μπροστά στις κάμερες όταν τον ρωτούσαν λίγη ώρα πριν από την πρώτη σέντρα στο «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Τρίτης για τις επιλογές που έκανε στην 11άδα της ομάδας του. «Απλά διάλεξα μια ομάδα και συγκεκριμένους παίκτες...» είπε δίχως να δώσει περισσότερα προς τα έξω για όσα είχε σχεδιάσει με τους ποδοσφαιριστές του για να βγουν στο χορτάρι απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αν παρατηρήσει κανείς τη φάση του πρώτου γκολ των Πρωταθλητών Αγγλίας κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους», θα αντιληφθεί πολύ καλά πως πραγματικά δεν υπήρχε κανείς για να τροφοδοτηθεί κεντρικά στην περιοχή της Γιουνάιτεντ. Δεν υπήρχε ούτε ένα κορμί για να μαρκάρουν οι Τζόουνς και Λίντελοφ. Δεν υπήρχε απολύτως καμία ενόχληση μέχρι να κάνει μια υποτυπώδη κίνηση ο Γκουντογκάν περισσότερο για να καλύψει χώρο και να πάρει λίγο την προσοχή των αντιπάλων του από τον Μπερνάρντο Σίλβα που είχε γίνει αποδέκτης της μπάλας από δεξιά. Ο Φρεντ απλά κοιτάζει τον Πορτογάλο, του δίνει χώρο και χρόνο και ο εκπληκτικός μεσοεπιθετικός εξαπολύει τον αριστερό «κεραυνό» για το 1-0.

Ο Γουόκερ έχει ανέβει από τη μια πλευρά, ο Μαχρέζ έχει ακροβολιστεί δεξιά και ο Στέρλινγκ βρίσκεται από την απέναντι πλευρά. Και ο Μπερνάρντο σαν... ψευτοεννιάρι, «εκτελεί»! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά φτιάχνει και το δεύτερο γκολ με την εκπληκτική κάθετη πάσα προς τον Αλγερινό συμπαίκτη του ο οποίος απλά περνάει και τον Ντε Χέα για να σκοράρει σε κενή εστία.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν δουλέψει τρομερά υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα και δίνει τρομερές επιλογές στον προπονητή του. Ο Καταλανός κόουτς αντιλαμβάνεται απόλυτα πως μπορεί να τον τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις τρεις θέσεις της μεσαίας γραμμής, αλλά και να τον εκμεταλλευτεί και πιο μπροστά, κυρίως από τις πτέρυγες της επίθεσης. Και να που τώρα χρειάστηκε να παίξει και κάτι σαν αυτό που λέγεται στην ποδοσφαιρική διάλεκτο «ψευτοεννιάρι», με κινήσεις κεντρικά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά με συνδυασμό καθηκόντων στην επίθεση της ομάδας του.

Bernardo Silva's reaction at half-time sums up the game pic.twitter.com/0hQerBnDJR

Βέβαια, όταν υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως οι Ντε Μπρόινε, Μαχρέζ και Στέρλινγκ τριγύρω, όλο και κάποιος από αυτούς θα κάνει το απρόσμενο, την κίνηση προς την περιοχή ή θα ανοίξει το παιχνίδι στα πλάγια για να εκφραστούν οι επιθετικές βλέψεις της Σίτι. Ωστόσο, ο Μπερνάρντο Σίλβα θα ενεργήσει και θα συμβάλλει με κάθε τρόπο και με κάθε διαφορετική περίσταση ανάλογα με το πλάνο που θα έχει σχεδιάσει ο Πεπ και θα βάλει σε εφαρμογή ανάλογα τον κάθε αντίπαλο της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος, δεν θα μπορούσε να μην έχει συμμετοχή και στο τρίτο γκολ των «πολιτών» στο «Ολντ Τράφορντ», εκεί όπου μαζί με τους Στέρλινγκ, Ρόδρι και Ντε Μπρόινε ήξεραν ακριβώς πως να βγάλουν τη μπάλα άμεσα από το δικό τους μισό και να φτάσουν στα καρέ του Ντε Χέα...

Με το δικό του γκολ που άνοιξε το δρόμο για την διαφαινόμενη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του LeagueCup στο «Γουέμπλεϊ», ο Μπερνάρντο Σίλβα έγινε ο πρώτος παίκτης της Σίτι μετά τον Σέρχιο Αγουέρο, που σκοράρει σε διαδοχικά ντέρμπι του Μάντσεστερ στο «Ολντ Τράφορντ». Ο Αργεντινός συμπαίκτης του, το είχε κάνει εις τριπλούν, από το 2011 έως και το 2015...

Andreas Pereira in the right place at the right time #MUNMCI #OG pic.twitter.com/oNRkJMTbD1

— Classic Own Goals (@ClassicOwnGoals) January 7, 2020