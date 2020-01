Ο Χάρι Μαγκουάιρ έμεινε εκτός αποστολής για τον πρώτο ημιτελικό του LeagueCup το βράδυ της Τρίτης έπειτα και από ένα χτύπημα που είχε δεχθεί στο ματς του Κυπέλλου με την Γουλβς, με αποτέλεσμα ο Τζόουνς να πάρει την ευκαιρία να βρεθεί στην 11άδα του Σόλσκιερ.

Στο πρώτο ημίχρονο σωριάστηκε φαρδύς - πλατύς στο έδαφος στην ντρίμπλα που του «έσκασε» ο Ντε Μπρόινε προτού σουτάρει για ν' αποκρούσει ο Ντε Χέα και να κοντράρει η μπάλα στον Περέιρα για το αυτογκόλ και το προσωρινό 3-0 της Σίτι.

Στο δεύτερο μέρος, απλά ήταν παντελώς απρόσεκτος με τον Μαχρέζ κοντά του και ο Αλγερινός του έκλεψε τη μπάλα και τον ταλαιπώρησε σαν να έπαιζε απέναντι σε πιτσιρικά...

Όσο κι αν προσπαθεί, ο Φιλ Τζόουνς δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τον ίδιο τον εαυτό του και οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ γι' ακόμα μια φορά τα βάζουν μαζί του και με την παρουσία του γενικότερα στο ρόστερ της ομάδας.

De bruyne should be jailed for that, poor Phil jones pic.twitter.com/tN3LCiKwLk

— RoastedCement_DCFC (@ClownsLeeds) January 8, 2020