Πεπ: «Δεν έχω χρόνο, ούτε προσωπική ζωή αυτό το διάστημα» (vid)

Ο Καταλανός προπονητής αναφέρθηκε στο γεγονός πως και οι ποδοσφαιριστές του έχουν ξεκουραστεί δυο μέρες από τις 23 του Δεκέμβρη λόγω των συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Δεν έχω χρόνο ούτε για να δουλέψω όπως θα ήθελα, ούτε για να μελετήσω τον επόμενο αντίπαλό μας, ούτε καν προσωπική ζωή δεν έχω...

Είναι τρέλα... Είναι υπερβολή αλήθεια... Οι παίκτες δεν είχαν πάρει ρεπό για 12 μέρες. Είχαν ένα στις 23 Δεκέμβρη και μετά στις 25 που ήταν Χριστούγεννα κι άλλη μια μέρα. Πρέπει να είσαι φρέσκος κυρίως πνευματικά...» είπε ο Γκουαρδιόλα.

"I don't have a private life!"

"It's too much, honestly"

"You don't have time to recover, even myself!"

Pep Guardiola reveals the extent of the punishing schedule his @ManCity players had to endure over the Christmas period pic.twitter.com/EaTCpZqL1Q

— Hayters TV (@HaytersTV) January 7, 2020