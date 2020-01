Επισημοποιήθηκε η συμφωνία της Σουόνσι με την Λίβερπουλ για τον δανεισμό του Ράιαν Μπρούστερ ως το τέλος της σεζόν.

Οι Κύκνοι αποτελούσαν το φαβορί για την απόκτηση του τις τελευταίες μέρες, από την στιγμή που ο Γιούργκεν Κλοπ έδωσε το πράσινο φως για να παραχωρηθεί ο 19χρονος στράικερ και νίκησαν στην σχετική κούρσα την Λιντς, που επίσης ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση του.

Ο βασικότερος λόγος φαίνεται να ήταν η ύπαρξη του Στιβ Κούπερ στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, ο οποίος προπονούσε τον Μπρούστερ και στην Κ-17 της εθνικής Αγγλίας, γεγονός που έδωσε περισσότερες υποσχέσεις για την συχνή χρήση του στα ματς του συλλόγου στην Championship.

Αυτή άλλωστε θα είναι και η μόνη υποχρέωση της Σουόνσι προς την Λίβερπουλ, αφού δεν συμπεριλήφθηκε κάποιο ποσό στην συμφωνία, εκτός από τις κυρώσεις που θα την επιβαρύνουν σε περίπτωση που ο Μπρούστερ δεν φτάσει τον συμφωνημένο αριθμό συμμετοχών και φυσικά την κάλυψη των μισθών του παίκτη.

BREAKING NEWS

Rhian Brewster has joined the #Swans on loan for the remainder of the season!

https://t.co/KtGJiXmYTl pic.twitter.com/Q7MFUJDyYR

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) January 7, 2020