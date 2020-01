Κράουτς: Η φάρσα στη γυναίκα του και το «μη γυρίσεις σπίτι»! (vid)

Έχοντας αναφέρει και στο βιβλίο του πως δεν του αρέσουν τα τατουάζ γιατί τα θεωρεί απλά μόδα και πως πλέον δεν παρατηρούνται καν πάνω στο σώμα του καθενός γιατί είναι κάτι συνηθισμένο, ο Πίτερ Κράουτς αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη φάρσα στη σύζυγό του.

Ζωγράφισε τον εαυτό του να χορεύει με τον χαρακτηριστικό τρόπο του ρομπότ, όπως πανηγύριζε στο παρελθόν και έκανε video-κλήση στη γυναίκα του για να το δείξει... Αφού κατάφερε να την πείσει πως ήταν αληθινό κι αφού πρώτα εκείνη απλά σχολίασε πως φαινόταν πιο παχύς στο τατουάζ, του είπε “μη γυρίσεις στο σπίτι αν όντως το έκανες” και του έκλεισε το τηλέφωνο!

Εννοείται πως ο Κράουτς απλά έβαλε τα γέλια...

Here’s how @PeterCrouch decided to celebrate the return of #ThatPeterCrouchPodcast…

Listen now on BBC Sounds https://t.co/Qrfg0GYjwI#BackStronger pic.twitter.com/NUhG6b7ERR

— BBC Sounds (@BBCSounds) January 6, 2020