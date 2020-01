Ο Πογκμπά ζαλισμένος από τη νάρκωση λέει... ασυναρτησίες μετά το χειρουργείο! (vid)

Γιουνάιτεντ - Σίτι με σούπερ προσφορά* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Πολ Πογκμπά υπεβλήθη στο χειρουργείο που χρειαζόταν στο αριστερό του πόδι...

Ο ίδιος μάλιστα, για να μην αφήσει σε αγωνία τους ενδιαφερόμενους, φρόντισε να τραβήξει ένα βίντεο τον εαυτό του αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, στο οποίο ενημερώνει πως «όλα πήγαν καλά».

Βέβαια, το γεγονός ότι το βίντεο απαθανατίστηκε λίγο μετά την αφύπνισή του, σημαίνει και φαίνεται, πως ο άσσος της Γιουνάιτεντ είναι ακόμα υπό την επήρεια της νάρκωσης.

Παράλληλα, μέσα σε όλα όσα λέει, τονίζει ότι χρειάζεται και κούρεμα...

Paul Pogba high is everything I needed to see today pic.twitter.com/SnH5XFF6Tv

— Football HQ (@FootbaII_HQ) January 7, 2020