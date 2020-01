Γκουαρδιόλα: «Καλύτερα στις Μαλδίβες παρά στη Γιουνάιτεντ»!

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελίξει την ομάδα του, τους τίτλους που έχει πανηγυρίσει στους «πολίτες» και τη δουλειά που έχει κάνει, δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του με τα χρώματα των «κόκκινων» της πόλης.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακόμα κι αν δεν είχα προτάσεις για να δουλέψω, θα προτιμούσα να είμαι στη Μαλδίβες» είπε ο Πεπ!

Pep Guardiola would rather go on holiday than take over at Manchester United pic.twitter.com/XJt1Bvb2KE

— Match of the Day (@BBCMOTD) January 7, 2020