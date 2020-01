Μπορεί οι τελευταίες σεζόν να συγκαταλέγονtαι μεταξύ των χειρότερων σε επίπεδο βαθμολογικής συγκομιδής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, τα πεπραγμένα της επί μια εικοσαετία έφταναν και περίσσευαν για να παραμένει κορυφαία.

Όπως παρουσιάζει το εντυπωσιακό γράφημα με την εξέλιξη όλων των ομάδων που έπαιξαν στην Premier ανά τα χρόνια, οι Κόκκινοι Διάβολοι εξακολουθούν να φιγουράρουν στην all-time κορυφή και δεν έχουν χάσει ποτέ την πρωτοκαθεδρία τους.

Συνολικά, μετρούν 2168 βαθμούς από τη σεζόν 1992-93 ως και το τέλος του 2019, 218 περισσότερους από την δεύτερη Άρσεναλ, ενώ ακολουθούν Τσέλσι και Λίβερπουλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι παρά την δεκαετία αναγέννησης που πέρασε στα ‘10s βρίσκεται στην 7η θέση, ενώ εκτός δεκάδας βρίσκονται οι έτερες πλην όμως σποραδικές πρωταθλήτριες (Μπλάκμπερν, Λέστερ).

From 1992 to now, this is the all time Premier League table!

https://t.co/3Eep7tdnra pic.twitter.com/aAfd0JlJM2

— The Sun Football (@TheSunFootball) January 6, 2020