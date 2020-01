Μάντσεστερ Σίτι: «Έκλεψε» από τη Λίβερπουλ νεαρό φορ από την Σκωτία

Τον είχαν αμφότερες εντοπίσει εδώ και καιρό και ήθελαν να τον εντάξουν στις ακαδημίες τους.

Ο γεννημένος τον Οκτώβριο του 2002, Λίαμ Σμιθ είναι επιθετικός που αγωνίζεται με την Κ-18 της σκωτσεζικής Κιλμάρνοκ και έχει ήδη τρεις συμμετοχές με την επίσης Κ-18 της εθνικής Σκωτίας.

Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ τον είχαν στο στόχαστρό τους, όπως επίσης και η Ρέιντζερς, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας κατέβαλαν το ποσό των 235.000 ευρώ στην ομάδα του ως τροφεία και τον έκαναν δικό τους για 4 χρόνια.

Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου που ενηλικιώνεται ο παίκτης, δεν μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, ωστόσο θα είναι στο προπονητικό της ομάδας κανονικά και θα ακολουθεί το πρόγραμμα της Σίτι.

Ενίσχυση στην Κ-23 η Λίβερπουλ

Ο Τζο Χάρντι (21 ετών) αγωνιζόταν στην Μπρέντφορντ και το πρωί της Δευτέρας αποκτήθηκε από τους «κόκκινους».

Είναι Άγγλος επιθετικός ο οποίος την σεζόν 2016/17 ήταν στην Κ-18 της Μάντσεστερ Σίτι με την οποία είχε συμμετοχή σε 16 γκολ (11 τέρματα, 5 ασίστ) σε 19 συμμετοχές.

Από εκεί πήγε στην Μπρέντφορντ, η οποία αποχαιρετώντας τον έγραψε ότι «φεύγει ο κορυφαίος μας σκόρερ» και πλέον ανήκει στους «κόκκινους». Αγωνίζεται σαν «ψευτοεννιάρι».

We can confirm that #BrentfordB forward Joe Hardy has joined @LFC for an undisclosed fee.

Full story https://t.co/9OO6fiVSWw

Take a look at some of Joe's best bits for The Bees.#BrentfordFC #LiverpoolFC pic.twitter.com/dkBpSMfSfJ

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2020