Ο Κλοπ έβγαλε το καπέλο στον Λαλάνα (vid)

Η Λίβερπουλ παρέμεινε αήττητη εδώ και μια δεκαετία στα ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ και απέκλεισε (1-0) από τη συνέχεια του FA Cup την Εβερτον. Ετσι, ο Κλοπ το χάρηκε με τη ψυχή του και μάλιστα... έβγαλε το καπέλο (κυριολεκτικά) στον Άνταμ Λαλάνα.

Klopp doffs his cap to Lallana. What a guy. pic.twitter.com/QlD4dE8RPj

— Kloppholic (@Kloppholic) January 5, 2020