Σοκ για τον Ζοσέ Μουρίνιο ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός των Σπερς στο ματς με τη Σαουθάμπτον τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και οι εξετάσεις έδειξαν πως ο τραυματισμός είναι σοβαρός. Ο Κέιν δύσκολα θα επιστρέψει πριν τον Μάρτιο, αν και οι Λονδρέζοι είναι επιφυλακτικοί αναφορικά με τον χρόνο αποκατάστασης. Ο Κέιν αναμένεται να χάσει τα ματς με τη Μίντλεσπρο για το Κύπελλο, τα παιχνίδια πρωταθλήματος με Λίβερπουλ (εντός), Γουότφορντ (εκτός), Νόριτς (εντός), Μαν Σίτι (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Τσέλσι (εκτός) και Λειψία (εντός) για το Champions League.

Η Τότεναμ στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς τον ηγέτη της είχε μια νίκη, δυο ισοπαλίες και τρεις ήττες, πετυχαίνοντας μόλις 4 γκολ!

6 - In the last six Premier League matches that Harry Kane has played no part in for Tottenham Hotspur, they have picked up just five points (W1 D2 L3) and scored only four goals, despite attempting 80 shots (5% conversion rate). Hamstrung. pic.twitter.com/GG3R243f12

— OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2020