Κλοπ σε Άρνολντ και Ρόμπερτσον: «Χαζοί, ξέρετε ότι κάνουμε αποθεραπεία, ε;»! (vid)

Η τελευταία προπόνηση πριν από το ματς των «κόκκινων» απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είχε μορφή χαλαρώματος για τους παίκτες από τη στιγμή που είχαν βγάλει ένα πολύ έντονο πρόγραμμα με συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα στις γιορτές.

Όλα πήγαν καλά κόντρα στις «λεπίδες», τα γκολ των Σαλάχ και Μανέ χάρισαν τη νίκη με σκορ 2-0, ωστόσο, μια μέρα νωρίτερα, ο Κλοπ είχε αγχωθεί βλέποντας τους Αλεξάντερ – Άρνολντ και Άντι Ρόμπερτσον να παίζουν σαν τρελοί στην προπόνηση!

«Εσείς οι δύο, χαζοί, ξέρετε ότι κάνουμε αποθεραπεία, ε;» ρώτησε ο Γερμανός, με τους δύο παίκτες να συνεχίζουν τα δικά τους!

“You two idiots, you know we have a recovery day, right?”

Don’t fuck with Jurgen. pic.twitter.com/gi4l0x98eQ

