Ο Καβάνι κι οι άλλες επιθυμίες του Φέρντιναντ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! (pic)

Ο Ρίο Φέρντιναντ, εξέφρασε τις... μεταγραφικές του επιθυμίες.

Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκάθα θα πήγαινε να πάρει τον Έντισον Καβάνι.

Από εκεί και πέρα θα ήθελε έναν έμπειρο τερματοφύλακα, ο Φαμπιάν Ρουίθ της Νάπολι είναι κι αυτός στις προτιμήσεις του, όπως κι ο Κουλιμπαλί.

Μάλιστα, από το... ραντάρ του δεν λείπει κι ο Αγκουστίν Αλμέντρα της Κιλμές.

Just thinking.... I would 100% go & get @ECavaniOfficial (Edinson Cavani).

Huge experience, Goalscorer, Work Ethic & Great Pro who the younger players in the squad would learn a lot from! Thoughts?!#AskRio https://t.co/bG2KXAYSUf

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 3, 2020