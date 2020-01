Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής είχε μείνει ελεύθερος από το καλοκαίρι μετά και το κακό του πέρασμα από τη Μπλάκμπερν, ενώ, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες συμμετείχε στις προπονήσεις των νεοφώτιστων στην Premier League ώστε να πείσει τον Κρις Γουάιλντερ ότι αξίζει να του δώσει μια ευκαιρία.

Αυτή την ευκαιρία την κέρδισε τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες και ο Ρόντγουελ ανακοινώθηκε επίσημα από τις «λεπίδες» το μεσημέρι της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι ο παίκτης είχε επαφές με τον Παναθηναϊκό και ο Νίκος Νταμπίζας περίμενε γι' αρκετό καιρό την απάντηση του Άγγλου ποδοσφαιριστή στην πρόταση που του είχε κάνει για το «τριφύλλι»...

Welcome to the Blades, Jack pic.twitter.com/CNdK8UXwI4

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 3, 2020