Τα παιχνίδια του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού για το προσεχές διήμερο κάνουν σέντρα στο... και ένα. Με αυτό τον τρόπο θέλησαν οι οργανισμοί Heads Up και Every Mind Matters να ευαισθητοποιήσουν, ενώ, η καμπάνια που έχει κυκλοφορήσει είναι ιδέα και του Πρίγκιπα Ουίλιαμ...

Δείτε το βίντεο με πρωταγωνιστές ορισμένους από τους αστέρες της Premier League:

«Στη ζωή, όπως και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα...

Όλοι μερικές φορές αισθανόμαστε άγχος, στρες...

Υπάρχουν στιγμές που ακόμα και τα πιο μικρά μοιάζουν πολύ δύσκολα.

Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε πράγματα.

Το Every Mind Matters και το Heads Up σας δείχνει τα βήματα με τα οποία μπορείτε να βελτιώσετε την ψυχική σας υγεία...».

In life as in football, we all go through highs and lows.

All 32 Emirates FA Cup Third Round fixtures will kick-off one minute later than their traditionally scheduled timeslots to encourage fans to #TakeAMinute to think about looking after their mental health. pic.twitter.com/NGmd8KeMcL

— BT Sport (@btsport) January 3, 2020