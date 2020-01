Ο τεχνικός των «λεπίδων» ήξερε πως θα ήταν ένα... ευπρόσδεκτο θαύμα να πάρει κάτι η ομάδα του από την αναμέτρηση με τους πρωτοπόρους της Premier League, ωστόσο, όσα είδε από τη Λίβερπουλ τον έκαναν να μιλήσει με τρομερά λόγια για την ομάδα του λιμανιού.

«Κέρδιζαν κάθε πρώτη μπάλα, κάθε δεύτερη, έτρεχαν πάνω – κάτω, επέστρεφαν γρήγορα... Είχαν την ταπεινότητα και μαζί την δίψα για να παίξουν και να το κάνουν τιμώντας τον τίτλο του Παγκόσμιου Κυπελλούχου. Λάτρεψα τα πάντα σε αυτούς...» είπε μεταξύ άλλων ο Γουάιλντερ!

"They won every first ball, every second ball, ran forward and ran back!"

"They had the humility and desire to do that as world champions."

"I love everything about them!"

Chris Wilder praises Liverpool after his Sheff Utd side were beaten at Anfield...

