Οι «λεπίδες» βρέθηκαν το πρωί στο πάρκο για να κάνουν κάποιες ασκήσεις σε χαλαρό πρόγραμμα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Ο Κρις Γουάιλντερ και οι ποδοσφαιριστές του δέχθηκαν επίσκεψη από ένα μικρό τετράποδο που τους χάρισε χαρά, ωστόσο, ο σκυλάκος είχε... άλλα σχέδια.

Έκανε την ανάγκη του σε έναν από τους κώνους προπόνησης και έφυγε τρέχοντας!

A dog interrupts Sheffield United's training session in Stanley Park just to take a p*ss on the cone. pic.twitter.com/uC9XeWq85h

— Football HQ (@FootbaII_HQ) January 2, 2020