Γκουαρδιόλα: «Άλλες ομάδες με τέτοια διαφορά από την κορυφή θα παραδίνονταν...» (vid)

Οι «πολίτες» έφτασαν στο 2-1 απέναντι στην Έβερτον το απόγευμα της Τετάρτης έχοντας ν' αντιμετωπίσουν ξανά το VAR που τους ακύρωσε το πρώτο γκολ που πέτυχαν στην αναμέτρηση.

Τα «ζαχαρωτά» υπέστησαν την πρώτη τους ήττα επί εποχής Κάρλο Αντσελότι και η Σίτι διατηρείται σε μια τροχιά που ναι μεν δεν αφήνει ελπίδες για διεκδίκηση του τίτλου, ωστόσο, παραμένει σταθερή.

«Παίξαμε εξαιρετικά. Είμαι τρομερά ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη συμπεριφορά των παικτών μου. Με τόση διαφορά από την κορυφή και με δύο κατακτήσεις πρωταθλημάτων δυο διαδοχικές φορές άλλες ομάδες θα τα είχαν παρατήσει και θα τερμάτιζαν στην 7η ή την 8η θέση. Μπορεί όντως να τερματίσουμε στην 7η ή την 8η θέση αλλά δεν θα είναι επειδή δεν προσπαθούμε...» είπε ο Πεπ μετά το ματς με την Έβερτον.

"Being far away from 1st place after being champions... Teams normally give up!"

Pep Guardiola praises the character of his @ManCity side in continuing to fight in the Premier League despite already conceding defeat to @LFC in the title race pic.twitter.com/KA1aO0KxII

— Hayters TV (@HaytersTV) January 1, 2020