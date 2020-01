Οταν ο Ζιρού έβαζε το scorpion kick και κορυφαίο ever γκολ Πρωτοχρονιάς (vid)

Πέρασαν πλέον τρία χρόνια, αλλά εκείνο που έκανε ο Ολιβιέ Ζιρού με τη φανέλα της Αρσεναλ την Πρωτοχρονιά του 2017 θα παραμείνει για πάντα ένα αξέχαστο και κλασικό highlight. Το απίθανο scorpion kick του, το καλύτερο γκολ που έχει μπει σε πρώτη αγωνιστική ημέρα νέου έτους.

Throwin' it back to 4.17pm on New Year's Day 2017...

@_OlivierGiroud_

FIFA Puskas Award 2017 pic.twitter.com/GDGJZNjYeP

— Arsenal (@Arsenal) January 1, 2020